Lega A e Can in Figc: obiettivo l'uniformità di giudizio degli arbitri

Uniformità di giudizio e approfondimento del protocollo Var, oltre a incontri più frequenti per spiegare meglio le decisioni prese in campo. Il tema arbitri continua a tenere banco. Tanto che, su richiesta della Lega Calcio Serie A, è andato in scena in Figc un incontro che ha visto protagonisti il presidente federale Gabriele Gravina, quello della Lega Calcio Serie A Ezio Simonelli insieme all'ad Luigi De Siervo, i consiglieri federali in quota Serie A Giorgio Chiellini e Giuseppe Marotta, il responsabile della Can Gianluca Rocchi e il referente per i rapporti tra la Commissione arbitri nazionale e i club di Serie A e B, Andrea De Marco. Sul tavolo, oltre alla necessità di un approfondimento del protocollo Var e avere il più possibile un'uniformità delle decisioni dei direttori di gara, anche la volontà di organizzare un incontro tra la Can, gli allenatori e i capitani dei club di Serie A rafforzando così lo spirito di collaborazione. "Stiamo cercando, insieme agli arbitri, di fare sempre più incontri per cercare di spiegare sempre meglio le decisioni e avere un'uniformità di giudizio", le parole di Simonelli uscendo dalla Figc. Alle quali fanno seguito quelle di Umberto Calcagno, presidente dell'Aic, che sottolinea come, nonostante le polemiche, gli arbitri italiani rimangano "i migliori al mondo. È fuori di dubbio che ci sia qualcosa da perfezionare ma siamo vittime di norme che non abbiamo creato noi".