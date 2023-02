Serie A, Lecce-Sassuolo 0-1: decide tutto Thorstvedt

LECCE-SASSUOLO 0-1

Al Via del Mare i neroverdi conquistano una vittoria pesante in chiave salvezza e si portano a 27 punti

Scatto salvezza del Sassuolo. Nella 24.ma giornata di Serie A i neroverdi battono 1-0 il Lecce e si allontanano dalla zona retrocessione agganciando in classifica proprio i pugliesi a quota 27 punti. Al Via del Mare nel primo tempo Bajrami, Berardi e Tressoldi sprecano le occasioni migliori, poi nella ripresa Dionisi dà la svolta coi i cambi e Thorstvedt (65') sblocca la gara di testa con la complicità di una deviazione di Hjulmand.

LA PARTITA

Tre punti sudati, ma pesantissimi. A Lecce al Sassuolo basta un colpo di testa su calcio d'angolo con tanto di deviazione per regolare gli uomini di Baroni e allontanare i fantasmi della zona calda della classifica. Al netto di una prova tirata e una gara combattuta, i neroverdi portano a casa il bottino pieno alla fine di una gara segnata da tanti errori tecnici e poca lucidità negli ultimi trenta metri. Non a caso, infatti, Berardi & Co. hanno risolto tutto solo grazie a un calcio piazzato. Un corner che ha segnato le sorti della gara e punito il Lecce, troppo remissivo nel primo tempo e impreciso nelle conclusioni nella ripresa.

Per la delicata "sfida salvezza" col Sassuolo, Baroni non rischia Umtiti dall'inizio e davanti si affida al tridente Strefezza-Ceesay-Banda. Senza lo squalificato Laurienté, Dionisi invece conferma Tressoldi in difesa e mescola un po' le carte in attacco schierando Berardi, Henrique e Bajrami alle spalle di Defrel. A buon ritmo le squadre si affrontano subito a viso aperto cercando di sfruttare le corsie esterne. Ma con tanto vento è complicato dare continuità alla manovra e il match si accende a sprazzi. Il primo squillo arriva da un'incursione di Banda, poi Falcone blocca un cross di Zortea e Strefezza calcia alto dal limite. Tentativi che aprono qualche spazio e aumentano il ritmo. Più preciso nel palleggio, è il Sassuolo ad attaccare con più cattiveria e profondità. Pescato da Henrique, Bajrami si fa ipnotizzare da Falcone, poi Berardi sbaglia tutto da ottima posizione e Tressoldi non centra clamorosamente la porta di testa sugli sviluppi di un corner. Occasioni a cui il Lecce risponde con una rovesciata di Banda, una conclusione alta di Gallo e un tiro sbilenco di Strefezza, ma senza rendersi mai davvero pericoloso dalle parti di Consigli.

A caccia di più dinamismo e qualità in fase offensiva, nella ripresa Baroni leva subito Ceesay e Banda e fa entrare Colombo e Oudin. Soluzione che fa guadagnare metri al Lecce e cambia un po' il tema tattico della gara. Alti e aggressivi, i giallorossi attaccano con più uomini e spingono. Il Sassuolo invece fatica a tener palla in mediana e si abbassa. Un destro di Stefezza finisce largo, poi Oudin non centra la porta da buona posizione in un paio di occasioni. Guizzi che costringono Dionisi a correre ai ripari: fuori Obiang, Frattesi e Defrel, dentro Lopez, Thorstvedt e Pinamonti. Mossa che dà subito la svolta al match. Con la complicità di una deviazione di Hjulmand, alla prima occasione buona Thorstvedt sblocca il risultato di testa sugli sviluppi di un corner e rompe l'equilibrio. Gol che gela il Lecce, ma non frena del tutto il forcing giallorosso. Dopo un destro alto di Colombo e un tentativo di Oudin, Strefezza sbaglia tutto a due passi da Consigli e nel finale Erlic è costretto agli straordinari per respingere l'ultimo assalto dei padroni di casa. Il Sassuolo passa a Lecce e si porta a distanza di sicurezza.



LE PAGELLE

Hjulmand 6,5: una guerriero in mediana. Aggressivo su Frattesi e su tutti quelli che passano dalle sue parti. Impeccabile in fase di interdizione e nel recupero palla. Sfortunato nella deviazione sul gol di Thorstvedt

Strefezza 5: nel primo tempo fatica a trovare la posizione giusta e non dà la scossa alla manovra offensiva giallorossa. Meglio nella ripresa quando il Lecce alza il baricentro, ma sbaglia un'occasione clamorosa

Banda 5,5: in avvio attacca la profondità e spinge costringendo Zortea a rimanere basso. La gamba c'è, la precisione nell'ultimo passaggio o la qualità nelle conclusioni meno. Baroni lo leva nell'intervallo

Berardi 6: si accende a intermittenza e non riesce a centrare il bersaglio grosso. Nel primo tempo calcia di stinco e fallisce una buona chance in area, nella ripresa si fa perdonare calciando il corner da cui arriva la rete di Thorstvedt

Frattesi 5,5: in mediana Hjulmand è un osso duro e ha poco spazio e tempo per pensare e innescare la manovra. Fuori dopo un'ora di gioco

Defrel 5: troppo statico al centro dell'attacco e quasi sempre fuori dal gioco. Baschirotto e Tuia lo disinnescano senza difficoltà. Dionisi lo sostituisce con Pinamonti al 60'

Thorstvedt 6,5: entra e decide la gara con una zuccata al primo pallone toccato. Al posto giusto nel momento giusto per i tre punti



IL TABELLINO

LECCE-SASSUOLO 0-1

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6, Baschirotto 6, Tuia 6, Gallo 5; Blin 5,5 (28' st Gonzalez 5,5), Hjulmand 6,5, Maleh 5,5 (35' st Askildsen sv); Strefezza 5, Ceesay 6 (1' st Colombo 6), Banda 5,5 (1' st Oudin 6).

A disp.: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Ceccaroni, Lemmens, Cassandro, Umtiti, Pezzella, Helgason, Voelkerling. All.: Baroni 5,5

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6; Zortea 6, Tressoldi 6, Erlic 6,5, Rogerio 6; Frattesi 5,5 (15' st Thorstvedt 6,5), Obiang 5,5 (15' st Pinamonti 6); Berardi 6 (49' st Ferrari sv), Henrique 5,5, Bajrami 5,5 (38' st Ceide sv); Defrel 5 (15' st Lopez 6).

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Harroui, , Alvarez, D'Andrea, . All.: Dionisi 6,5

Arbitro: Baroni

Marcatori: 20' st Thorstvedt (S)

Ammoniti: Banda, Baschirotto (L); Berardi, Obiang (S)

Espulsi: -

Sassuolo, col Lecce basta Thorstvedt























1 di 13 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

• Nessuna squadra ha segnato più gol del Sassuolo su sviluppi di palla inattiva nel 2023: sei, come Roma e Napoli.• Domenico Berardi è il giocatore italiano che ha partecipato a più gol nel 2023 nei top-5 campionati europei: sette, tre reti e quattro assist.• Il Lecce ha subito sette gol di testa in questo campionato, solamente il Milan (nove) ne ha concessi di più nel torneo.• Domenico Berardi ha partecipato ad almeno un gol per quattro partite di fila contro lo stesso avversario in Serie A per la prima volta da febbraio 2021 (quattro gare anche contro il Crotone).• Il Sassuolo ha ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque partite di Serie A (1N, 1P) dopo che aveva conquistato solo due punti nelle precedenti otto (6P).• Il Sassuolo ha registrato una serie di quattro trasferte senza sconfitte in Serie A per la prima volta da gennaio 2022 (cinque in quell'occasione, unica altra striscia di almeno quattro con Alessio Dionisi).• Il Sassuolo ha realizzato almeno un gol in cinque gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da gennaio 2022.• Kristian Thorstvedt è tornato a segnare dopo un digiuno di 12 partite in Serie A, in precedenza aveva segnato in serie A contro la Salernitana il 2 ottobre scorso.• Sei degli ultimi 12 gol realizzati dal Sassuolo in Serie A sono arrivati su palla inattiva (tre su rigore e tre su calcio d’angolo).• Il Sassuolo ha ottenuto un clean sheet in trasferta in Serie A per la prima volta dallo scorso settembre (1-0 contro il Torino) dopo che aveva subito 17 gol nelle precedenti otto gare esterne in campionato.• Nononstante la sconfitta Il Lecce ha ottenuto 27 punti in questo campionato, da neopromossa solamente nel 1999/00 ne ha conquistati di più a questo punto del torneo (28).• Prima del Lecce, l’ultima formazione ad aver tentato almeno 16 conclusioni di cui nessuna nello specchio in Serie A era stata il Milan a novembre 2013 (17 contro la Fiorentina).