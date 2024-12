Serie A, Lecce-Monza 2-1: Krstovic croce e delizia, battuto Nesta

LE STATISTICHE

Dal suo esordio in Serie A (27 agosto 2023 contro la Fiorentina), Nikola Krstovic è il giocatore che ha sbagliato il maggior numero di rigori nel torneo (tre errori su cinque tiri dal dischetto nel periodo).

Dopo aver segnato sia all’andata che al ritorno nel campionato 2023/24 contro gli avversari di giornata, il Monza è diventata la prima squadra contro cui Nikola Krstovic ha realizzato tre reti in Serie A.

Quello segnato da Tete Morente (2’ e 29’’) è il gol più veloce realizzato dal Lecce in Serie A dal 17 settembre 2023 (Nikola Krstovic sempre contro il Monza, dopo 2 minuti e 16 secondi).

Tete Morente ha segnato il primo gol in questa Serie A e, in generale, il primo dal 4 maggio scorso con l’Elche contro il Racing Santander in Segunda División; l’attaccante dei giallorossi è diventato il secondo giocatore spagnolo a trovare la rete con i salentini in campionato dopo Joan González (settembre 2022, anche in quel caso vs Monza).

Il rigore parato a Nikola Krstovic è il secondo tiro dal dischetto respinto da Stefano Turati in Serie A; il primo risale al 28 gennaio scorso, quando con il Frosinone negò la rete dagli 11 metri di Ondrej Duda contro l’Hellas Verona.

Dopo non esserci riuscito nelle precedenti quattro sfide di Serie A, il Lecce ha segnato più di una rete in un singolo match della competizione contro il Monza per la prima volta nella sua storia.

Il Lecce non segnava più di un gol in un singolo match di Serie A dal 21 settembre scorso (2-2 contro il Parma in quel caso).

Il Lecce è tornato a vincere segnando più di una rete in un match interno in Serie A per la prima volta dal 2 febbraio scorso, ovvero dal 3-2 contro la Fiorentina (con Roberto D’Aversa in panchina).

Il Lecce torna a battere il Monza in un match casalingo per la prima volta dall’1 ottobre 2021 (in Serie B in quel caso).

Il Monza è solo una delle due squadre, insieme al Venezia, contro cui il Lecce conta il maggior numero di partite disputate in Serie A senza alcuna sconfitta (2V, 3N).

Il Lecce ha vinto due delle ultime quattro partite di Serie A (1N, 1P), lo stesso numero di successi ottenuto dai salentini nella competizione nelle precedenti 17 gare (6N, 9P).