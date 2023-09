Lecce, D'Aversa: "Napoli, Inter, Milan e Juve le favorite per lo scudetto"

LECCE

Il tecnico ai microfoni di Sportmediaset: "Obiettivo salvezza, spero che qualche nostro giovane giocherà presto in qualche big"

© Getty Images Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce terzo in classifica, si è concesso ai microfoni della collega Marialuisa Jacobelli. "Il Lecce vuole arrivare all'obiettivo prefissato a inizio campionato, che è la salvezza - ha spiegato -. Visto il calendario sembrava impossibile fare 7 punti. I ragazzi sono stati bravi, hanno superato le aspettative, ma hanno anche meritato i punti che hanno". Sulla lotta per il campionato: "Il Napoli ha cambiato allenatore e può mancare della continuità della passata stagione. Inzaghi e Pioli possono contare sulla continuità, la Juventus sul fatto che non gioca le Coppe. Sono queste le favorite per lo scudetto".

L'INTERVISTA A D'AVERSA

Allarme Krstovic dalla Nazionale.

"L'ho sentito al telefono e mi ha assicurato che sta bene, aveva solo avuto un po' di vomito perché aveva bevuto troppa acqua. Si è allenato e sta bene. Ha fatto tanti gol in un campionato non al livello della Serie A. Ci auguriamo che questi giocatori che ora sono sconosciuti vadano in qualche grande squadra".

Sull'impatto di Ramadani.

"Si è allenato, ha fatto lavoro differenziato dopo aver corso 28 km in due partite. E' un giocatore che mi ha convinto sin dal primo giorno, sembra sia qui da tantissimo tempo, come se fosse un veterano. Ha sostituito al meglio Hjulmand".

L'arrivo di Sansone.

"L'obiettivo rimane quello della salvezza, Sansone non alza l'asticella. La media punti salvezza sarà più alta, il presidente intendeva che alzerà l'asticella della squadra non dell'obiettivo finale che per noi rimane la salvezza".

La sua favorita per lo scudetto.

Lecce squadra più giovane della Serie A.

"Siamo la squadra più giovane, la terza in Europa. La società fa un ottimo lavoro e nonostante siano giovani hanno un grande senso di appartenenza, pensano più al noi che all'io. Avere una squadra giovane è molto bello, sto avendo grandi soddisfazioni nel quotidiano, vanno sempre a 200 all'ora e a volte li devo frenare. Mi auguro che dei giovani sconosciuti possano arrivare a giocare in club più importanti".

Quale italiana può arrivare più in fondo in Champions?

"L'Inter è quella che più può competere, l'ha dimostrato l'anno scorso in finale dove non meritava di perdere. Credo che l'Inter sia quella che può ambire a fare più strada. Le grandi favorite sono le solite, Manchester City e Real Madrid".