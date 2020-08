Lecce, Vera positivo al Covid-19: tutto il gruppo squadra in isolamento

NUOVO CASO

Tutto il Lecce di Corini è in isolamento. La decisione è stata presa dalla società salentina dopo che il calciatore Brayan Vera è risultato positivo al Covid-19. Il terzino, rientrato qualche giorno dopo i compagni con il permesso della società, è risultato positivo al test molecolare a cui si è sottoposto individualmente facendo scattare le procedure sanitarie di isolamento con l'Asl locale. Il Lecce ha poi disposto anche l'isolamento del gruppo squadra in una struttura idonea.

Vera è asintomatico e sta bene ma la società a titolo precauzionale ha annullato la seduta di allenamento del gruppo, spostando l'intera squadra in una struttura in regola con le disposizione sanitarie attualmente in vigore.