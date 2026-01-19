Lecce, Sticchi Damiani condanna i tifosi: "Il minuto di silenzio va sempre rispettato"

"Fischi al minuto di silenzio prima di Milan-Lecce? Sono cose che riguardano i tifosi e io le lascerei ai tifosi". Lo ha detto il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, commentando i cori provenienti dal settore dei tifosi salentini ieri a San Siro prima della gara contro i rossoneri durante il minuto di silenzio in ricordo del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, scomparso nei giorni scorsi. "Penso che il minuto di raccoglimento vada sempre rispettato, però la nostra tifoseria è ferita da alcune mancate attenzioni del passato. Giusto o sbagliato manifestarlo così, sono cose su cui io non entro, però se è stato fatto è perché ci sono delle ferite ancora aperte", ha concluso all'arrivo nella sede della Lega Calcio Serie A per l'odierna assemblea dei club. La "ferita aperta" a cui si riferisce Sticchi Damiani è il mancato minuto di silenzio che non è stato fatto per l'improvvisa morte del massaggiatore del Lecce Graziano Fiorita avvenuta lo scorso aprile.