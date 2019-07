Seconda uscita del Lecce di Fabio

Liverani, neopromosso in serie A, che a Santa Cristina

Valgardena, sede del ritiro estivo, ha sconfitto 6-0 il

St.Georgen, formazione del campionato di Eccellenza del Trentino

Alto Adige. Il tecnico giallorosso ha dovuto fare a meno, anche

per questa seconda gara di allenamento, di capitan Mancosu, a Roma a curarsi un problema muscolare, e dell'ucraino

Shakhov, che continua a svolgere un lavoro differenziato, oltre

a Falco e Benzar. Mattatore della gara amichevole, così come lo era stato per

la prima uscita, il centravanti Andrea La Mantia, autore di una

tripletta (due gol di sinistro e uno di testa) messa a segno

nella prima frazione di gara. Nella seconda, a salire sugli

scudi il compagno di attacco Gianluca Lapadula, che ha insaccato

una doppietta. Sul tabellino appone la propria firma anche il

baby attaccante Quarta.