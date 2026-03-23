Lecce, nuovi guai per Berisha: stagione finita

23 Mar 2026 - 22:47

Ancora notizie negative dall'infermeria del Lecce, con un ulteriore problema che interessa un calciatore già fermo ai box da tempo. Non c'è pace per Medon Berisha, centrocampista, alle prese con il recupero da un infortunio muscolare occorsogli nello scorso dicembre. Quando si sperava fosse sulla via del recupero, ecco la nota del club, diffusa nella serata di oggi, che di fatto sembra sancire la fine della stagione per il calciatore.

Secondo quanto comunicato dal club giallorosso, Berisha, nel corso dell'allenamento di rifinitura di sabato scorso, ha subito un infortunio al retto femorale destro. Nella giornata odierna, si legge sempre nella nota, il calciatore si è sottoposto a controllo strumentale che ha evidenziato una lesione del tendine riflesso del retto femorale destro. E' un infortunio intervenuto in una zona differente da quella interessata dalla precedente lesione, occorso in una fase di cauta riatletizzizione, recentemente intrapresa a seguito degli ultimi soddisfacenti esami strumentali. Berisha mercoledì prossimo si sottoporrà ad una consulenza specialistica in Finlandia dal prof. Lempainem, per valutare l'opportunità di intervento chirurgico, che sarà eventualmente effettuato nella giornata di giovedì. In ogni caso, conclude la nota del club, è da escludersi un rientro del calciatore nella stagione in corso.

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