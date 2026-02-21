Pagelle Inter: Mkhiratyan e Akanji cambi vincenti di Chivu, Esposito e Dimarco le solite certezze

© IPA
Serata negativa per Sucic e poca concentrazione per Thuram, Zielinski è diventato un regista di alto livellodi Enzo Palladini
INTER
Sommer 6 - Non è una di quelle serate in cui deve fare qualcosa di determinante.
Bisseck 6 - Dalla sua parte avrebbe anche abbastanza spazio per dare una mano in fase offensova, ogni tanto lo sfrutta anche.
De Vrij 6 - L'inizio non è dei migliori. Dopo pochi minuti ha sul groppone un cartellino giallo dovuto a un suo errore di valutazione. Però l'esperienza gli consente di gestire bene la situazione.
Dal 15' st Akanji 7 - Solita prestazione autorevole e autoritaria. Dalle chiusure perfette fino al gol del 2-0.
Bastoni 6 - Subissato di fischi a ogni tocco di palla (l'impressione è che dovrà abituarsi a situazioni del genere) mantiene la calma che gli deriva dall'esperienza, cercando di non farsi condizionare.
Dal 43' st Carlos Augusto sv.
Luis Henrique 6 - Se ha una qualità è la tenacia. Non si è mai arreso ai fischi dei suoi tifosi e all'evidenza di molte prestazioni incerte. Da un po' di tempo ha iniziato a elevare il suo contributo alla squadra con qualche iniziativa valida. Però dura solo un tempo.
Dal 24' st Diouf 6 - Il ragazzo lascia intravedere delle qualità interessanti, anche se per l'ennesima volta viene impiegato in un ruolo dove fa molta fatica.
Frattesi 6 - Per una volta viene impiegato in base alle sue caratteristiche, Va di strappi e di inserimenti come sa è crea anche qualche buona occasione.
Zielinski 7 - Ha sempre le idee chiare e ormai lo si può considerare un regista a tutti gli effetti, alternativa di livello a Calhanoglu.
Sucic 5 - Un po' disorientato tatticamente e un po' leggero nei ripiegamenti difensivi, fa sorgere qualche dubbio nella testa di Chivu e fa fatica a ritrovarsi, correndo anche un po' a vuoto. Serata complicata per lui.
Dal 15' st Mhkitaryan 7 - Un vero e proprio cameo il destro di prima intenzione che porta l'Inter avanti per 1-0. Gioca poco, ma in questo caso incide parecchio.
Dimarco 6,5 - Non ha la brillantezza di qualche settimana fa, anche perché il Lecce da quella parte erige una barricata, spesso gli capitano palloni buoni ma sul piede sbagliato, il destro. Serata sfortunata in zona-gol: uno gli viene annullato e un altro che sembra fatto viene salvato da Tiago Gabriel sulla linea. Però poi da calcio d'angolo regala il suo 14° assist stagionale.
P. Esposito 6,5 - Chi deve marcarlo deve mettere in preventivo un'ora e mezza di sofferenza a cui aggiungere almeno un probabilissimo cartellino giallo. Usa tutto sè stesso per creare spazi e appena può va a concludere. Ma alla fine quando serve dà anche una grande mano in fase difensiva.
Thuram 5,5 - Dopo una trentina di secondi ha la grande occasione che Gaspar salva sacrificandosi al punto di dover uscire. Poi però affronta le giocate successive con una certa sufficienza.
Dal 24' st Bonny 6 - Ci mette la solita voglia, anche se ha pochi spazi a disposizione.
Allenatore Chivu 7 - Stavolta ci mette qualcosa di suo, schierando una squadra logica all'inizio nonostante le assenze e azzeccando i cambi.
LECCE
Falcone 6,5; Veiga 6, Gaspar sv (4' pt Siebert 6,5), Tiago Gabriel 6, Gallo 6; Ramadani 6, Coulibaly 6,5 (38' st N'Dri sv); Pierotti 5.5 (38' st Stuilic sv), Gandelman 5,5 (15' st Ngom 5,5), Sottil 6 (15' st Banda 6); Cheddira 5,5. Allenatore Di Francesco 6.