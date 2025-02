Lecce, Giampaolo tuona: "Rigore inesistente, è da arresto"

Dopo la sconfitta con l'Udinese, Marco Giampaolo mastica amaro. "Ho rivisto l'episodio e non è mai rigore quello. Non capisco perché l'arbitro sia stato chiamato dal Var. Non si possono fischiare rigori così, è assurdo. Non è nemmeno un rigorino. E' nulla, una follia. E' solo una dinamica di gioco e la palla sta andando fuori. E' da arresto - ha tuonato il tecnico del Lecce commentando il penalty realizzato da Lucca -. Abbiamo perso la gara, ma l'episodio è stato determinante. Al Var c'era Guida che è un arbitro di livello. Non si può richiamare l'arbitro per questo episodio. Così è molto complicato". "Abbiamo avuto difficoltà sulla reattività e sulla fisicità, eravamo più stanchi e poco brillanti. Alcuni giocatori inoltre non erano in perfette condizioni - ha aggiunto commentando la gara -. Ci siamo un po' sciolti nel secondo tempo e abbiamo fatto meglio, ma non è bastato". "Eravamo in equilibrio pur facendo fatica a trovare le giuste misure e la giusta uscita di palla - ha concluso -. Potevamo fare meglio, ma senza quel rigore la partita poteva anche andare in maneira diversa".