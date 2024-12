Lecce, Giampaolo: "Fatto quello che potevamo, ci è mancato qualcosa"

"Il Lecce ha fatto quello che poteva fare, ho poco da rimproverare alla squadra: gli errori commessi fanno parte delle difficoltà": così Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Como. "Ci è mancato qualcosa. Abbiamo perso tanti palloni su disimpegni o sulla seconda palla - continua -, il Como non ha sprecato quando ha recuperato. Per noi è stato un dispendio energetico superiore e quando abbiamo recuperato palla non siamo stati lucidi. Il Como ha giocatori di tanta qualità, serviva una grande partita, anzi superlativa, così come avevo detto alla vigilia".