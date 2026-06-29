Lecce, Di Francesco: "Serve coraggio e supporto per lanciare giovani"

29 Giu 2026 - 08:53
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Non si ottengono i risultati senza lottare fino alla fine, specialmente quando ti devi saltare. Quest'anno è andata bene, mi sono salvato e il Lecce si è salvato". Lo ha detto l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. "Camarda? E' stato sfortunato per l'infortunio, ma ha grandi potenzialità. È giusto che faccia un determinato percorso, basta pensare a Pio Esposito che avendo fatto esperienza in Serie B si è poi dimostrato pronto. Poi sta alla società dare forza nelle scelte che si fanno", ha aggiunto a proposito del giovane attaccante tornato al Milan. "Personalmente se un giovane è bravo io non ho problemi a farlo giocare, per poterli valutare c'è solo un modo: metterli in campo. Al risultato si può arrivare in qualsiasi modo, anche con i giovani. Noi allenatori dobbiamo avere coraggio, ma dobbiamo essere supportati anche dal contesto", ha spiegato. Sull'addio dello storico ds Pantaleo Corvino, Di Francesco ha detto: "Ho lavorato con un grande direttore, ma chi c'è ora Stefano Trinchera, anche se giovane, sa quello che vuole". 

Ultimi video

01:41
Sabatini: "Allegri-Napoli, ecco quando sarà la svolta"

Sabatini: "Allegri-Napoli, ecco quando sarà la svolta"

01:46
Tabellone mondiale assurdo: "Vi sveliamo le 'finali' anticipate…"

Tabellone mondiale assurdo: "Vi sveliamo le 'finali' anticipate…"

02:26
A Miami tutti pazzi per la 'Pizza Ancelotti': "Cipolle, uova sode e…"

A Miami tutti pazzi per la 'Pizza Ancelotti': "Cipolle, uova sode e…"

01:49
Italia, Malagò al lavoro

Italia, Malagò al lavoro

02:06
I 21 anni di Pio Esposito

I 21 anni di Pio Esposito

01:03
DICH SCALONI SU MESSI PER SITO 28/6 DICH

Scaloni pazzo di Messi: "Vi svelo un segreto, per capire com'è"

01:06
Inter, addio a Palestra e Nico Paz: ecco i nuovi nomi per il futuro

Inter, addio a Palestra e Nico Paz: ecco i nuovi nomi per il futuro

01:21
Milan, Goncalo Ramos è solo l'inizio: come si muove il mercato

Milan, Goncalo Ramos è solo l'inizio: come si muove il mercato

00:34
CLIP ANCELOTTI-NEYMAR PER SITO 27/6 SRV

Ancelotti Jr-Neymar, il caso che non c'è: le immagini che chiariscono tutto

01:33
L'estate triste di Yildiz

L'estate triste di Yildiz

03:28
DICH NICOLA AMORUSO A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Amoruso: "Pio Esposito rappresenta il presente e il futuro della Nazionale"

04:17
DICH LEGROTTAGLIE A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Legrottaglie: "La Juve sarà una delle protagoniste quest'anno"

03:51
DICH EVANI A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Evani: "Milan? Credo stiano facendo delle cose proiettate a un futuro migliore"

02:29
Sabatini: "Nico Paz? Vi svelo un indizio di mercato"

Sabatini: "Nico Paz? Vi svelo un indizio di mercato"

01:20
Balzarini: "Juve, c'è ottimismo per Kolo Muani: ecco il piano per arrivare al francese"

Balzarini: "Juve, c'è ottimismo per Kolo Muani: ecco il piano per arrivare al francese"

01:41
Sabatini: "Allegri-Napoli, ecco quando sarà la svolta"

Sabatini: "Allegri-Napoli, ecco quando sarà la svolta"

I più visti di Calcio

DICH EVANI A FORTE DEI MARMI 26/6 DICH

Evani: "Milan? Credo stiano facendo delle cose proiettate a un futuro migliore"

Balzarini: "Juve, c'è ottimismo per Kolo Muani: ecco il piano per arrivare al francese"

Balzarini: "Juve, c'è ottimismo per Kolo Muani: ecco il piano per arrivare al francese"

Napoli "spendaccione"

Napoli "spendaccione": ecco chi si è mosso di più sul mercato

I 58 anni di Maldini

I 58 anni di Maldini e il Milan gli fa gli auguri

Milan, tutto su Ramos

Milan, tutto su Ramos

Kessie torna in Italia?

Kessie torna in Italia?

Calcio ora per ora
Vedi tutti
Ronaldinho
09:19
Ronaldinho: "Ravenna? Giocherò sicuramente minuti in gare ufficiali"
08:53
Lecce, Di Francesco: "Serve coraggio e supporto per lanciare giovani"
21:28
Mondiali: critiche anche dal Capo di Stato, si dimette il ct della Corea
18:14
Barletta in C lancia la novità: ingresso gratis annuale per i bambini fino a 10 anni
17:53
Euro U19, Azzurrini in Galles: lunedì l'esordio contro la Serbia