Lecce, Di Francesco: "Serve coraggio e supporto per lanciare giovani"

"Non si ottengono i risultati senza lottare fino alla fine, specialmente quando ti devi saltare. Quest'anno è andata bene, mi sono salvato e il Lecce si è salvato". Lo ha detto l'allenatore del Lecce Eusebio Di Francesco ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1. "Camarda? E' stato sfortunato per l'infortunio, ma ha grandi potenzialità. È giusto che faccia un determinato percorso, basta pensare a Pio Esposito che avendo fatto esperienza in Serie B si è poi dimostrato pronto. Poi sta alla società dare forza nelle scelte che si fanno", ha aggiunto a proposito del giovane attaccante tornato al Milan. "Personalmente se un giovane è bravo io non ho problemi a farlo giocare, per poterli valutare c'è solo un modo: metterli in campo. Al risultato si può arrivare in qualsiasi modo, anche con i giovani. Noi allenatori dobbiamo avere coraggio, ma dobbiamo essere supportati anche dal contesto", ha spiegato. Sull'addio dello storico ds Pantaleo Corvino, Di Francesco ha detto: "Ho lavorato con un grande direttore, ma chi c'è ora Stefano Trinchera, anche se giovane, sa quello che vuole".