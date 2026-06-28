Mondiali: critiche anche dal Capo di Stato, si dimette il ct della Corea

L'eliminazione della Corea del Sud ai mondiali fa saltare la panchina. Il ct Hong Myung-bo ha infatti annunciato le sue dimissioni nel corso di una conferenza stampa nel centro di allenamento della squadra a Zapopan, in Messico. "Lascio l'incarico di commissario tecnico della nazionale di calcio maschile della Corea del Sud - ha detto l'allenatore leggendo una nota scritta, come riportano i media di Seul -. Vorrei scusarmi con i tifosi che amano il calcio coreano e sostengono la nazionale. Non abbiamo ottenuto i risultati che i tifosi si aspettavano e la responsabilità ricade interamente su di me". Il flop della nazionale asiatica aveva sollevato pesanti critiche anche da parte del presidente Lee Jae Myung che si era detto "sconcertato" per l'uscita già nella prima fase e aveva addirittura chiesto una indagine alla federcalcio. Sotto accusa lo stesso commissario tecnico: "Quando la faziosità viene anteposta alla competenza e le persone impreparate vengono scelte per occupare posizioni di leadership, il risultato è inevitabile. Offro le mie più sincere scuse ai tifosi per la profonda delusione causata da questa sconfitta inaccettabile. Ci impegneremo con rapidità a riformare l'amministrazione sportiva per garantire che nulla di simile accada di nuovo" il duro intervento del capo dello stato. A stretto giro è arrivato il passo indietro del tecnico 57enne, alla guida della nazionale sudcoreana per la seconda volta. Una sola vittoria e due sconfitte che non sono bastate alla Corea per finire almeno tra le otto migliori terze.