Barletta in C lancia la novità: ingresso gratis annuale per i bambini fino a 10 anni

28 Giu 2026 - 18:14
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Ingresso gratuito allo stadio, per tutta la durata del campionato, per i bambini al sotto dei 10 anni. E' l'iniziativa lanciata dal Barletta, neopromosso in Serie C, per avvicinare il pubblico al calcio. "Accogliendo le numerose richieste pervenute da parte dei propri tifosi e con l'obiettivo di favorire una sempre maggiore partecipazione delle famiglie allo stadio, il club ha deciso di innalzare l'età per l'ingresso gratuito allo stadio fino ai 9 anni compiuti", precisa una nota della società pugliese. "La società - si legge ancora - ricorda, inoltre, che nel corso della stagione saranno organizzate specifiche gare con ingresso gratuito riservato a tutti gli Under 14, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni federali". Attualmente in Italia ci sono iniziative, come "Kids Stand" della Figc, per consentire l'ingresso dei bambini con un prezzo simbolico di un euro ma soltanto per alcune singole partite. Lo stesso fanno alcuni club ma solo per specifiche iniziative: l'Udinese ha i "Kids Day" con ingresso gratuito under 14; l'Empoli prevede spesso biglietti gratuiti per bambini accompagnati. Il Sassuolo a volte lancia l'iniziativa "porta un bambino gratis". All'estero, invece, la proposta è più strutturata. In Germania, ad esempio, molti club offrono l'ingresso gratuito agli Under 14.

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