Christillin: "Servono riforme, Malagò spero ci riesca"

"Malagò? La mia amicizia con Malagò risale a tempi lontanissimi quando eravamo ragazzini e poi abbiamo fatto un andamento insieme, eravamo consiglieri in Giunta Coni. Ci siamo sentiti, ma solo per messaggio. A battuta, gli ho scritto 'Come diceva il grande Bartali: è tutto sbagliato è tutto da rifare'. Mi ha risposto 'Lo so bene ci proverò'. Spero ci riesca. Abbiamo disperatamente bisogno di riforme, siamo rimasti al 2006: con il diritto di veto, con gli stadi decrepiti, con pochi investimenti sui giovani, con gli allenatori che si concentrano più sulla tattica che sulla tecnica, con numero spropositato delle squadre professionistiche". Così Evelina Christillin, ex membro aggiuntivo della Uefa nel consiglio Fifa, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1.