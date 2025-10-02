Lecce, contro il Parma out Morente

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, dovrà fare a meno dello spagnolo Tete Morente per la delicata sfida di Parma. Uscito malconcio dalla sfida contro il Bologna, l'esterno offensivo si è sottoposto ad una risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Morente salterà la trasferta di Parma e dovrebbe tornare disponibile dopo la sosta per le nazionali nella sfida interna contro il Sassuolo. Stante l'assenza di Morente si profila l'impiego di Sottil, risparmiato domenica scorsa a causa delle sue non perfette condizioni. Ancora lavoro differenziato per Marchwinski, così come per il giovane regista albanese Berisha, che lamenta un trauma alla caviglia destra. L'allenamento di rifinitura di domani, prima della partenza per Parma, sarà decisivo per un suo eventuale impiego dal primo minuto.