Lecce: Banda in gruppo, differenziato per Coulibaly, Sottil e Veiga

31 Mar 2026 - 22:00

Riprende la preparazione del Lecce in vista della gara di campionato con l'Atalanta, in programma lunedì alle ore 15 al Via del Mare. Alla seduta erano assenti Berisha e Camarda così come Fofana, Ngom e Tiago Gabriel, questi ultimi tre ancora impegnati con le rispettive Nazionali. È rimasto a riposo Gaspar mentre hanno svolto un lavoro differenziato Coulibaly, Sottil e Veiga. Banda si è regolarmente allenato in gruppo. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento mattutino ad Acaya. 

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