Lecce: Banda in gruppo, differenziato per Coulibaly, Sottil e Veiga

Riprende la preparazione del Lecce in vista della gara di campionato con l'Atalanta, in programma lunedì alle ore 15 al Via del Mare. Alla seduta erano assenti Berisha e Camarda così come Fofana, Ngom e Tiago Gabriel, questi ultimi tre ancora impegnati con le rispettive Nazionali. È rimasto a riposo Gaspar mentre hanno svolto un lavoro differenziato Coulibaly, Sottil e Veiga. Banda si è regolarmente allenato in gruppo. Per la giornata di domani mister Di Francesco ha fissato un allenamento mattutino ad Acaya.