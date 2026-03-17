Leao-Pulisic, tensione nello spogliatoio Milan: interviene Allegri

Tensione nello spogliatoio del Milan tra Leao e Pulisic dopo la sfida con la Lazio. Ecco come Allegri ha gestito il confronto tra i due

17 Mar 2026 - 09:10
Leao e Pulisic © italyphotopress

Leao e Pulisic © italyphotopress

Massimiliano Allegri è dovuto intervenire negli spogliatoi dopo il fischio finale di Lazio-Milan per placare un vivace scambio di pareri tra Rafael Leao e Christian Pulisic nato da divergenze tattiche sul campo. La tensione, esplosa già durante il match a causa di alcune scelte di gioco dell'americano non gradite dal portoghese, secondo La Gazzetta dello Sport è sfociata in una "richiesta di chiarimento tra compagni più vivace del solito" che ha richiesto la mediazione ferma del tecnico livornese. 

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