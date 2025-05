Milan, Leao respinge le critiche: "Non le leggo, ma se le fanno, è perché sono bravo"

"Le critiche? Solitamente non le leggo, ma se te le fanno è perché sei bravo in quello che fai e ci si aspetta tanto da te". Rafael Leao non dà peso a tutte le polemiche che lo hanno visto coinvolto in una stagione particolarmente difficili e risponde con serenità a tutti coloro che spesso lo hanno preso di mira negli ultimi mesi. L'attaccante portoghese ha raccontato tutta la propria serenità in un'intervista rilasciata a Icon Magazine raccontando non solo la passione per il calcio, ma anche le questioni extra-campo.