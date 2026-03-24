Leao, dalla Bibbia alla filosofia: la risposta alle critiche arriva via social

Dalla citazione evangelica ("Fai ciò che è in tuo potere. L'impossibile è compito mio" scriveva dopo la sceneggiata dell'Olimpico) a quella filosofica... Rafa Leao sceglie ancora i social per rispondere alle critiche che lo stanno investendo nell'ultimo periodo e in una storia Instagram scrive: "Il tempo è la risposta". Il numero 10 portoghese sembra scommettere sulla propria rivincita e avverte chi lo critica, il Milan e i suoi tifosi si augurano che la sua profezia si avveri.