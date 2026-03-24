Serie B: 17 giocatori squalificati, due giornate a Nuamah

24 Mar 2026 - 12:44

Il giudice sportivo dopo la 32/a giornata di campionato di Serie B ha squalificato 17 giocatori. Nuamah del Catanzaro è stato fermato per due giornate, tutti gli altri calciatori per un turno. Si tratta di Acampora e Cagnano (Pescara), Bellomo (Bari), Rui Modesto (Palermo), Novakovich (Reggiana), Pastina (Padova), Illanes (Carrarese), Benedetti (Virtus Entella), Beruatto (Spezia), Brunori (Sampdoria), Castellini e Kouda (Mantova), Degli Innocenti (Empoli), Iemmello (Catanzaro), Koutsoupias (Frosinone) e Pecorino (Sudtirol).

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