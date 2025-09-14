Le Sdottorate: Vecchia Signora, giovani gol. Record negativo per Calha

SHOW – Solo due volte nella storia del derby d’Italia (a livello di campionato) si è segnato più di sette reti a Torino. Nel 1960-61 finì 9-1 per la Juve ma quella del 10 giugno 1961, caratterizzata da 6 gol di un implacabile Sivori e dalla marcatura su rigore di un 18enne Sandrino Mazzola, fu una partita sui generis: recuperata a fine campionato dopo che inizialmente era stata data vittoria a tavolino all’Inter per pacifica invasione di campo dei tifosi juventini, il club nerazzurro decise per protesta di schierare una formazione giovanile. Quindi l’unica volta nella storia dei campionati a girone unico dove si sono visti più gol di ieri in una sfida torinese tra Juventus e Inter è datata 1931-32: otto reti, 6-2 per la Juve con i bianconeri rimontati inizialmente dal 2-0 al 2-2 e poi a segno in altre quattro occasioni nell’ultima mezzora.