Le pagelle di Roma-Cremonese: Ndicka non sbaglia un pallone, Cristante e Pellegrini sono le vere anime giallorosse

Non benissimo gli esterni soprattutto nel primo tempo, ottimo l'apporto dei subentrati Venturino e Pisillidi Enzo Palladini
ROMA
Svilar 6,5 - Quando gli altri non tirano praticamente mai, il merito del portiere è quello di fare attenzione su cross e costruzioni dal basso. Così passa la sua serata fino a dieci minuti dalla fine, quando si trova davanti Vardy lanciato da solo e lo stoppa da campione.
Mancini 6,5 - Si prende giustamente la licenza di andare a colpire in area avversaria ed è proprio lui l'unico ad andare vicino al gol nel primo tempo con un colpo di testa sulla traversa.
Ndicka 7 - Per tenere a bada l'attacco della Cremonese basta lui, che come al solito si fa trovare puntuale in tutte le chiusure avviando poi anche la costruzione dell'azione successiva. Tempismo perfetto sempre, anche e soprattutto quando arriva perfettamente coordinato in area avversaria per mettere in rete la palla del 2-0.
Ghilardi 6 - In campo quasi senza riscaldamento per la defezione di Hermoso all'ultimo momento, guarda a distanza di sicurezza Bonazzoli che ha principalmente il compito di tenere la palla lontano dalla propria area.
Dal 1' st El Aynaoui 6,5 - Aggiunge spessore al centrocampo e in un modo o nell'altro la Roma con il suo ingresso fa svoltare la partita.
Celik 6 - Non trova spazio nel primo tempo per sfondare sul lato destro, schermato un po' da Payero e molto da Pezzella, solo saltuariamente si spinge nella zona nevralgica del campo. Paradossalmente si fa più vedere in avanti nel secondo tempo quando ha compiti più difensivi con lo schieramento a quattro.
Dal 40' st Ziolkowski sv.
Cristante 6,5 - Solito lavoro da equilibratore del centrocampo, che però avrebbe bisogno di essere supportato da più movimento intorno a sè. La riorganizzazione del secondo tempo lo spinge più avanti di vendi metri. Inzia girando un po' a vuoto, ma poi ha il grande merito di segnare l'1-0 per i giallorossi con uno straordinario colpo di testa. Partecipa con un tocco decisivo anche al gol del 2-0.
Konè 6 - Fisicamente è sempre una presenza dominante in mezzo al campo. Frasco di rientro, non può certo avere la brillantezza necessaria per mettere in atto i suoi strappi improvvisi e segnanti. Arriva un po' affaticato (come è ovvio) alla fine.
Wesley 5,5 - Gli spazi più intasati del solito (oltre all'ormai abituale difficoltà di un destro che gioca a sinistra) gli impediscono di esprimere tutto il suo potenziale. Forse c'è anche un po' di stanchezza nella sua prestazione.
Zaragoza 5,5 - Innamorato pazzo della trivela, appena può utilizza questo espediente tecnico per dei cross mai facili da monetizzare. Quando si sposta da destra a sinistra però serve subito un assist per una doppia grande occasione. Lampi senza continuità.
Dall'11' st Venturino 6,5 - Interpreta il ruolo in maniera diversa da Zaragoza, magari stilisticamente meno valido, ma sicuramente utile. Dimostra di meritare ancora più spazio.
Pellegrini 6,5 - Voglia e determinazione caratterizzano il suo approccio alla partita. Ha voglia di incidere e lo dimostra anche a parole, con qualche confronto vivace in campo. E dopo un'ora di gioco qualcosa di decisivo lo fa: corner e assist per Cristante.
Dal 27' st Pisilli 6,5 - Entra quando la partita ha preso la piega giusta e quindi fa la sua parte con serenità. E così, libero mentalmente, va a segnare il gran gol del 3-0.
Malen 6,5 - Oscilla come un pendolo lungo tutto il fronte d'attacco, ripulendo anche certe pallacce che gli arrivano quasi per caso. Anche quando non può finalizzare, partecipa alla fase di costruzione. Quando si accende è sempre una minaccia.
Allenatore Gasperini 7,5 - Smentisce un altro luogo comune, quello del suo presunto integralismo tattico. Da un tempo all'altro riaggiusta la squadra e trova le soluzioni giuste per risolvere la partita.
CREMONESE
Audero 6; Folino 5,5, Luperto 5, Terracciano 5,5; Zerbin 6 (29' st Faye 5,5), Thorsby 6, Maleh 5, Payero 6,5 (4' st Bondo 6), Pezzella 6 (29' st Djuric 5,5); Bonazzoli 6,5, Sanabria 4,5 (18' st Vardy 5). Allenatore Nicola 5,5.