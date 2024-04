Le pagelle di Piantanida, tutti Top ma due grandi Flop: Bellingham (5) e Haaland (4)

I VOTI di real-city

Foden il migliore anche per Guardiola, Rudiger mette Haaland nel seggiolino della sua macchina

Franco Piantanida e le sue pagelle anche per i quarti di finale di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. Il professore di SportMediaset ha dato i voti anche ai protagonisti della supersfida del Bernabeu.

RODRYGO 8

Siete fortunati ad assistere alla prima pagella a specchio della storia, perché stiamo parlando delle stesse vibes: Rodrygo si smaterializza davanti ad Akanji come Vinicius 2 anni fa cadere nella botola Fernandinho e poi la butta dentro. E già che ci siamo mette nella fotocopiatrice l’esultanza di Cristiano Ronaldo e tappezza tutto il Bernabeu.

BERNARDO SILVA 8

Lo chiamano bubble gum, è la gomma più difficile da masticare per la difesa del Real. A volte per colpa del soprannome, e della qualità neanche a dirlo, gli rimane la palla un po’ appiccicata al piede. Il gol dell’1-0 vale dieci punti in più sulla scala del quoziente intellettivo del calcio e già siamo sui 160-190 tipo Einstein…

RUDIGER 7,5

L’anno scorso all’andata prese il piccolo Haaland e lo legò al seggiolino della sua macchina. Al ritorno: panchina, mistero. Dice che Ancelotti non gli ha mai chiesto scusa, ma secondo un proficuo lavoro d’intelligence il perdono dovrebbe essere arrivato in questi minuti.

FODEN 8,5

L’abbiamo già detto una volta, Guardiola quando l’ha visto per la prima volta a 16 anni aveva la bocca secca, secca di parole: “E adesso questo come faccio a descriverlo?”. Dopo anni il labiale è piuttosto chiaro: you are the best, Phil tu sei il migliore.

BELLINGHAM 5

Nel primo tempo viene bullizzato sportivamente da tutto il City e ci rimane un po’ sotto, sotto l’asticella che da inizio stagione ha alzato fino a dei livelli che “ciao”. Dopo aver imbiancato calcio per le pareti di tutta Europa, stavolta gli cade solo qualche gocciolina sul prato.

HAALAND 4

Sarà che l’anno scorso in semifinale si prese 4, sarà che quando la luna delle Pagelle si trova tra il terreno del Bernabeu e il suo sole avviene quel raro fenomeno dell’eclissi del norvegese, sarà tutto quello che volete ma anche quest’anno si riprende 4.