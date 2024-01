Le pagelle di Piantanida, 21esima giornata: Cambiaso si è pagato troppo, Soulé come Maradona o Zico

LE PAGELLE DI PIANTANIDA

Zurkowski "abbraccia" gli ex-compagni, Retegui si presenta in questura-gol dopo 115 giorni, Pellegrini fischi e baci

Anche per la 21esima giornata ecco i voti più attesi nel calcio in tv. Quelli delle pagelle di Franco Piantanida che, come sempre, ha promosso e bocciato per Pressing i protagonisti in campo in questo fine settimana.

RETEGUI 8

Dopo 115 giorni di latitanza dal gol si presenta autonomamente alla questura di Salerno dove i parenti possono correre ad abbracciarlo di nuovo: “Mateo figlio nostro, dov’eri finito? Sì, però il rigore non lo tiri perché in questi tre mesi e mezzo ci hai fatto spaventare, cattivo…”.

GIROUD 7,5

9 assist in stagione: 7 in campionato, 2 in Champions. Se salite in cima alla Torre Olivier, che domina lo skyline di Milano, c’è una terrazza, con un bel ristorantino dove potrete abbinare diversi gol croccanti in mille salse, con dolcetti da condividere con gli altri, dolcetti per gli altri.

ZURKOWSKI 10

Dopo zero gol nell’ultimo anno e mezzo, torna a Empoli dove 2 stagioni fa ne fece 6 e adesso con il gol al Verona e la tripletta al Monza in 7 giorni è già capocannoniere della squadra. “Se giocherai in Premier League o in qualche top campionato estero, smetteremo di giocare ahahahah” lo schernivano così i senatori del Gornik Zabrze, oggi disoccupati.

MIRETTI 5

È il voto senza commento della settimana

SOULÉ 9

“Quando hai campioni tipo Matias che calcia come Maradona o Zico gli devi soltanto applaudire. Questo è il bello di chi viene allo stadio e paga il biglietto". Se volete discutiamo fino alle sei di mattina sulle parole di sir Claudio Ranieri, ma cosa vuoi discutere su quel cantuccio sinistro dell’argentino inzuppato nel Vin Santo?

SUSLOV 6,5

Caro Damiano Tommasi, l’ex-centrocampista della Roma, oggi sindaco di Verona, abbiamo un’idea per lei: faccia stipulare un gemellaggio tra la sua città e Groningen. Ngonge preso lì a zero un anno fa, 11 gol, doppietta nello scontro diretto salvezza, plusvalenza da 20 milioni. Adesso lo slovacco milleusi. Un patto dell’amicizia? Uno scambio culinario? Veda lei…

CAMBIASO 7

In una recente intervista ha detto che quest’anno al fantacalcio è un disastro: ultimo in classifica, rosa fatta male, e lui si è pagato 25 crediti su 300, un decimo, troppo. Le cose sono due: o credeva un botto in se stesso o adesso sta facendo di tutto per salvarsi il posto da allenatore.

PELLEGRINI 8

Pagella sotto effetto del grande comico Massimo Bagnato. Tifosi della Roma: alzi la mano chi l’ha fischiato prima della partita? Ragazzi, una mano non due, calma, abbiamo capito. Adesso però non andate via, alzi la mano chi l’ha applaudito per la miglior partita stagionale? Perché il capitano c’ha messo le orecchie e la mano sul cuore, voi metteteci le braccia.