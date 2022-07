Vavro si scusa dopo aver pronunciato la frase "odio la Lazio"

Denis Vavro è destinato a lasciare la Lazio (è in trattative con il Copenaghen), addio reso ancor più necessario dopo il caso social che lo ha visto protagonista nelle scorse ore. Durante una diretta Twitch gli è stato chiesto "Odi la Lazio?" e il difensore ha risposto "Sì, certo". Frasi che ovviamente hanno fatto arrabbiare i tifosi biancocelesti tanto che Vavro ha fatto marcia indietro: "Ho fatto un errore, detto cose che non sarebbero mai dovute essere nella mia bocca. Me ne pento. La Lazio è un grande club, storico. Troppo grande per un giocatore come me".