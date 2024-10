Uomo sviene per la fame, Lotito gli offre un lavoro: "Per la famiglia cambio anche squadra"

Claudio Lotito e la Lazio in soccorso di un sessantenne con famiglia che non riesce ad andare avanti: una brutta storia che può avere un lieto fine grazie all'intervento della moglie del presidente biancoceleste, come racconta Il Messaggero. Mario, nome inventato, nei giorni scorsi era svenuto per le strade di Roma: soccorso dagli agenti della Polizia Locale, gli ha raccontato la sua storia. Dopo aver perso il lavoro e sommerso dalle bollette, era andato in cerca di qualcosa da mangiare per poter trovare un'occupazione e far mandare avanti la casa e il figlio 12enne: "Da tre giorni non mangiavo, erano finiti i risparmi, qualunque cosa riuscissi a racimolare era per la mia famiglia. Bevevo solo acqua, ho tentato anche di farmi ricoverare in ospedale per avere un pasto, ma le analisi andavano bene e mi hanno mandato via: sapevo che prima o poi non ce l'avrei fatta, ma ho continuato, fino alla stremo, a bussare a negozi di alimentari, forni, tintorie, bar, per chiedere se servisse una mano per le consegne".