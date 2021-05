Simone Inzaghi: "Genoa in ottima salute, servirà grande prova"

La Lazio si sente ancora in corsa per un posto in Champions League e la sfida contro il Genoa rappresenta un appuntamento importante per non perdere terreno da chi sta davanti. Simone Inzaghi lo sa e tiene alta la concentrazione. "Siamo reduci da un'ottima partita disputata contro il Milan, ma ora siamo concentrati solo sul Genoa: ci attende un match insidioso contro una formazione in ottima salute. Servirà una grande prova, vogliamo vincere per poter continuare a pensare gara dopo gara", ha detto l'allenatore biancoceleste.