Serie A, Lazio-Parma 4-1: Inzaghi riprende la corsa Champions

17/03/2019 di STEFANO RONCHI

LA PARTITA

Tutto facile, tutto perfetto. La Lazio passeggia col Parma e torna nella zona nobile della classifica. Ottima prova per la banda di Inzaghi, che dopo il pari con la Fiorentina, torna a vincere e a candidarsi per un posto tra le prime della classe senza pensare al turnover e puntando tutto sulla qualità. All'Olimpico va in scena una delle migliori Lazio viste in questa stagione. Rapida, precisa e cinica. Un bel segnale per il finale di stagione e un messaggio forte e chiaro per la Roma e le milanesi. Discorso diverso invece per il Parma, che esce dall'Olimpico con una sonora lezione. A quota 33, del resto, per i gialloblù ora è dura trovare stimoli ed energie senza un vero obiettivo. E il campo non mente.



L'avvio del primo tempo è una partita a scacchi tra Inzaghi e D'Aversa. Senza Immobile, i biancocelesti piazzano Caicedo al centro dell'attacco, con Correa in appoggio. I ducali invece si presentano con un 4-3-3 aggressivo, con Biabiany in mediana. Nel primo quarto d'ora la gara si gioca tutta tra le linee, con la Lazio che sceglie di aspettare il Parma per poi infilarlo per vie centrali in ripartenza. Per Inzaghi è Correa l'uomo chiave, con gli esterni e Luis Alberto pronti ad appoggiare la manovra. Per il Parma è invece Gervinho il punto di riferimento del gioco, con Inglese pronto a scattare sul filo del fuorigioco. Al trotto, fino al ventesimo sono le difese a farla da padrone, con Bruno Alves e Acerbi a guidare i reparti. Poi la Lazio cambia passo e sfonda. Dimarco perde Marusic su una verticalizzazione di Milinkovic e il montenegrino sblocca il risultato, poi Iacoponi tocca col braccio in area e Luis Alberto raddoppia i conti su rigore. Due ganci in quattro minuti che stordiscono il Parma e segnano l'inerzia del match. In controllo, la Lazio gestisce il vantaggio col possesso, gioca a memoria nello stretto e segna ancora con Luis Alberto al termine di una splendida azione giocata quasi tutta di prima. Un tris che Lulic arrotonda allo scadere del primo tempo con uno schema perfetto su calcio d'angolo, trasformando la gara in un "allenamento".



Nella ripresa, infatti, i bianconcelesti rallentano il ritmo, facendo girare a vuoto il Parma e le lancette dell'orologio. D'Aversa passa alla difesa a tre, ma ormai è tardi per cambiare qualcosa. Ispirato, Luis Alberto incanta quando imposta in verticale e i ducali devono concentrarsi sulla fase difensiva per evitare l'imbarcata. Nell'orchestra biancoceleste tutto suona a meraviglia. L'unico a stonare è Caicedo, nervoso e un po' fuori dal gioco. Per il resto è ordinaria amministrazione fino al triplice fischio, con in mezzo solo una rete di Sprocati dopo un errore di Patric e tante occasioni per gli uomini di Inzaghi. La Lazio torna in corsa per la Champions. Roma, Milan e Inter avvertite.