Sarri punta in alto: "Lazio da Champions, con la Juventus ce la giochiamo"

Proprio sugli infortunati Sarri ha fatto un punto spiegando la situazione non legata, secondo lui, alla preparazione atletica: "Gigot ha fatto un allenamento con noi, Marusic ha avuto un problema a una cicatrice, Patric è reduce da un'operazione, Rovella ha una problematica che c'era già un paio d'anni fa, Vecino è la stessa storia dell'anno scorso, Lazzari da quando lo conosco ha sempre 2-3 problemi all'anno, Pellegrini ha un infortunio traumatico, Zaccagni viene da un'operazione, Isaksen ha avuto una malattia. Dele-Bashiru è colpa nostra che lo abbiamo rischiato, ma tutti parlano solo di Castellanos e Cancellieri, e quest'ultimo stava benissimo".