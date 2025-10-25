Scritte offensive in chiave derby Ascoli-Samb una denuncia

C'è una denuncia per le scritte offensive che sono apparse nei giorni scorsi a Montedinove, in vista dei due derby fra Ascoli e Samb che si disputano domani al Del Duca per il campionato e mercoledì al Riviera delle Palme per la Coppa Italia. All'identificazione di uno dei due soggetti autori delle scritte hanno contribuito le immagini di telecamere di sicurezza della zona; i carabinieri hanno completato gli accertamenti e denunciato uno degli autori per il quale il questore di Ascoli Aldo Fusco ha emesso un Daspo di un anno.