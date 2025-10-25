Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Napoli, ds Manna: "Nove nuovi? Le parole di Conte non sono un alibi"

25 Ott 2025 - 17:35
© sportmediaset

© sportmediaset

"Le parole del mister sui nuovi le diciamo da inizio stagione, non è un alibi e si dice questo per il bene del Napoli. Normale che l'alchimia va trovata quando inserisci nove calciatori, sia fuori che dentro dal campo". Così il ds del Napoli Giovanni Manna a Dazn torna sulle parole di Antonio Conte dopo la sconfitta in Champions a Eindhoven contro il Psv. "Spesso ci si dimentica degli infortuni, ieri si è fatto male anche Meret. Sono assenze importanti che non ti permettono di dare continuità alle prestazioni. Non siamo contenti, abbiamo perso male e con errori non da noi"

Ultimi video

00:18
MCH IBRAHIMOVIC E LEAO POST PISA MCH

Ibra e Leao lasciano San Siro arrabbiati

00:30
DICH GROSSO VIGILIA 25/10 DICH

Grosso: "Roma molto forte, allenatore molto bravo: servirà una grandissima prestazione"

01:08
DICH SARRI VIGILIA 25/10 DICH

Sarri: "Pronti a soffrire ma vogliamo anche metterli sotto"

03:36
DICH TUDOR VIGILIA 25/10 DICH

Tudor: "Esonero? Nessuna paura, ho la forza che in altri momenti non avrei"

01:48
Il debutto di super-Gigio

Il debutto di super-Gigio

01:38
Tudor, futuro in gioco

Tudor, futuro in gioco

01:54
Lazio, emergenza continua

Lazio, emergenza continua

01:46
Juve, attacco sterile

Juve, attacco sterile

01:36
Il momento no della Roma

Il momento no della Roma

01:46
Napoli allarme infortuni

Napoli allarme infortuni

01:32
Lautaro e il "Maradona"

Lautaro e il "Maradona"

02:10
Oggi Napoli-Inter

Oggi Napoli-Inter

02:02
Delusione Milan

Delusione Milan

01:29
MCH SARMIENTO-ROSARIO CENTRAL MCH

Di Maria decisivo dal dischetto: il Rosario Central la spunta sul Sarmiento

01:48
DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

00:18
MCH IBRAHIMOVIC E LEAO POST PISA MCH

Ibra e Leao lasciano San Siro arrabbiati

I più visti di Calcio

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

DICH TUDOR POST REAL-JUVE 22/10 DICH

Tudor: "Dispiace, ma partita più positiva che negativa"

Christian Abbiati (portiere): gestore di una concessionaria Harley-Davidson a Milano

Il Milan torna a sognare lo scudetto con Allegri: ecco cosa fanno i campioni del 2011

STAND UP MANU CARRENO PRE REAL MADRID-BARCELLONA 23/10 SRV

Manu Carreno: "Clasico? Vale di più per il Barcellona, ma Xabi Alonso rischia"

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

Real Madrid-Barcellona: domenica 26 ottobre alle 16.15 su Italia 1

MCH ALLENAMENTO BOLOGNA PRE EUROPA 22/10 MCH

Bologna al lavoro per l'Europa League

Calcio ora per ora
Vedi tutti
17:52
Inter, Marotta: "Chivu non ci meraviglia, ora lo stima anche chi lo criticava"
17:35
Napoli, ds Manna: "Nove nuovi? Le parole di Conte non sono un alibi"
16:28
Real-Barca, Xabi Alonso carica i Blancos: "Siamo pronti"
15:28
Scritte offensive in chiave derby Ascoli-Samb una denuncia
14:16
Bologna, Odgaard indisponibile contro Fiorentina