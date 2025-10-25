Napoli, ds Manna: "Nove nuovi? Le parole di Conte non sono un alibi"

"Le parole del mister sui nuovi le diciamo da inizio stagione, non è un alibi e si dice questo per il bene del Napoli. Normale che l'alchimia va trovata quando inserisci nove calciatori, sia fuori che dentro dal campo". Così il ds del Napoli Giovanni Manna a Dazn torna sulle parole di Antonio Conte dopo la sconfitta in Champions a Eindhoven contro il Psv. "Spesso ci si dimentica degli infortuni, ieri si è fatto male anche Meret. Sono assenze importanti che non ti permettono di dare continuità alle prestazioni. Non siamo contenti, abbiamo perso male e con errori non da noi"