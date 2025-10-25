Inter, Marotta: "Chivu non ci meraviglia, ora lo stima anche chi lo criticava"

© IPA
Beppe Marotta ha parlato così, ai microfoni di Dazn, prima del match col Napoli: "Chivu è stato costretto a iniziare dal Mondiale per Club, è atipico - le parole del presidente dell'Inter -. Non ha potuto fare una preparazione normale e ha affrontato tutte le situazioni piano piano. Chivu è bravo, non è che ci dobbiamo meravigliare. Noi abbiamo fatto valutazioni precise, sapevamo con chi avevamo a che fare. Ora Chivu gode della stima di tanti che l'avevano criticato. Il merito della strada ritrovata è dell'applicazione sua, dello staff e dei giocatori".
Poi sul campionato e sulla sfida scudetto: "La sconfitta con la Juve è stata un po' strana e paradossale, vincevamo a 7 minuti dalla fine. Ci siamo ritrovati nel nostro percorso con molta umiltà e rispetto, ma è un percorso ordinario, noi siamo destinati come tutti i grandi club a fare una strada per arrivare in alto. Affrontiamo i campioni in carica e servirà un approccio straordinario. Anche perché l'atmosfera e il pubblico di Napoli sono straordinari".