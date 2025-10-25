Inter, Marotta: "Chivu non ci meraviglia, ora lo stima anche chi lo criticava"

Beppe Marotta ha parlato così, ai microfoni di Dazn, prima del match col Napoli: "Chivu è stato costretto a iniziare dal Mondiale per Club, è atipico - le parole del presidente dell'Inter -. Non ha potuto fare una preparazione normale e ha affrontato tutte le situazioni piano piano. Chivu è bravo, non è che ci dobbiamo meravigliare. Noi abbiamo fatto valutazioni precise, sapevamo con chi avevamo a che fare. Ora Chivu gode della stima di tanti che l'avevano criticato. Il merito della strada ritrovata è dell'applicazione sua, dello staff e dei giocatori".