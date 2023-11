Lazio, Sarri: "Incassato la rete in maniera banale, il problema del gol è un dato di fatto"

© Getty Images

Maurizio Sarri ha commentato così il ko della sua Lazio a Bologna: "Abbiamo fatto un buon primo tempo, meritavamo di chiudere in vantaggio - le parole del tecnico biancoceleste a Sky -. Il gol è stato preso in maniera un po' troppo leggera, ma non so se è giusto parlare di approccio dopo 30 secondi. Non ve lo so dire. Sicuramente lo abbiamo preso in maniera un po' troppo facile e banale, poi abbiamo fatto fatica a reagire".