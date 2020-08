"Saluti romani, camerata Reina": accoglienza fascista dei tifosi della Lazio al nuovo portiere

I tifosi della Lazio hanno dato un folle benvenuto a Pepe Reina. Dopo l'arrivo a Roma del portiere spagnolo, alcuni ultrà biancocelesti hanno esposto lungo corso Francia uno striscione fascista con la scritta "Saluti romani, camerata Reina", esprimendo il loro "entusiasmo" per il nuovo acquisto mentre la squadra è in ritiro ad Auronzo di Cadore. Un "entusiasmo" non calcistico, ma politico. Di recente Reina ha espresso infatti il suo supporto al partito iberico di destra "Vox". Un sostegno particolarmente gradito ai supporter biancocelesti, a quanto pare. Ma che a Roma ora farà molto rumore dopo la folle accoglienza ultrà per l'ex portiere di Napoli e Milan.