Rabbia Lazio, silenzio stampa dopo la sconfitta col Bologna

BOCCHE CUCITE

Il club biancoceleste non avrebbe gradito l'arbitraggio di Maresca. Sarri contro la Lega nel pregara: "Un'altra imboscata"

© Getty Images Dopo la sconfitta contro il Bologna, in casa Lazio bocche cucite. Il club biancoceleste ha infatti annunciato che nessuno dei tesserati si presenterà ai microfoni per commentare la gara. Secondo quanto riporta Sky Sport, Sarri & Co. non avrebbero gradito affatto la direzione di gara di Maresca. Tensione registrata anche a fine primo tempo quando l'allenatore biancoceleste e il direttore sportivo Angelo Fabiani hanno atteso l'arbitro nel tunnel per palesare apertamente il loro disappunto e chiedere chiarimenti su alcuni episodi, soprattutto per un intervento in area ai danni di Isaksen.

Vedi anche Serie A Serie A, Lazio-Bologna 1-2: decide tutto Zirkzee

Il silenzio stampa della Lazio arriva dopo una pesante sconfitta in chiave Champions e dopo alcune dichiarazioni già ad alta tensione di Sarri prima del match. "Ringraziamo sentitamente la Lega per averci teso un'altra imboscata - aveva dichiarato il tecnico poco prima del fischio di inizio all'Olimpico -. Ci hanno fatto fare una seconda sfida alle 12.30, una dopo un derby infrasettimanale, l'altra dopo la partita di Champions contro il Bayern. Potrei dire altre cose ma lasciamo perdere...". "Come sta la squadra? Non abbiamo tante possibilità di rotazioni in questo momento, dobbiamo stringere i denti, dobbiamo andare avanti così senza alibi", aveva aggiunto Sarri sottolineando le difficoltà del momento a livello di organico.