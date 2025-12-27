Serie A, Udinese-Lazio 1-1: Davis beffa i biancocelesti al 95’

© IPA
Sarri va in vantaggio con un'autorete di Solet all’80’, pareggio bianconero allo scadere tra le polemiche
Nella diciassettesima giornata di Serie A arriva un pareggio beffardo per la Lazio, 1-1 allo scadere sul campo dell’Udinese. Dopo un primo tempo bloccato i biancocelesti stappano la partita all’80’ con il tiro da fuori area di Vecino deviato in maniera decisiva da Solet (autorete). Al 95’, a tempo praticamente scaduto, Davis trova il gol del pari con un bel sinistro dopo un sospetto tocco di mano dello stesso attaccante. Sarri non riesce a entrare in scia del treno europeo.
LA PARTITA
Pari e polemiche a Udine, la sfida tra Udinese e Lazio finisce 1-1. Il primo tempo è piuttosto bloccato: tanta fisicità ma ritmi bassi, con Noslin che prova a impegnare la difesa bianconera in un paio di occasioni. La prima frazione si chiude a reti bianche, ma in avvio di ripresa gli uomini di Runjaic prendono sempre più coraggio. Zaniolo è sempre molto attivo in avanti, e l’ingresso di Kamara aiuta. Nel miglior momento dei padroni di casa ecco che però arriva il vantaggio ospite: all’80’ Cancellieri apparecchia per il destro dalla distanza di Vecino, che trova la sfortunata ma decisiva deviazione di Solet che spiazza Padelli per l’1-0. Gli uomini di Sarri sembrano poter controllare il finale di partita, ma al 95’ arriva il clamoroso colpo di scena: Davis ha la lucidità di crearsi spazio dentro l’area e far partire un sinistro secco potente e preciso che vale il definitivo 1-1. Tante polemiche però da parte dei biancocelesti: doppio tocco di mano nell’azione che porta al pareggio, sia a inizio azione con Palma che successivamente con un tocco di mano dello stesso Davis dopo un tiro iniziale di Zaniolo. Colombo convalida dopo controllo Var, appena prima di fischiare tre volte. La Lazio sale a 24 punti, manca il sorpasso momentaneo al Bologna: tocca quota 22 l’Udinese.
LE PAGELLE
Davis 7 – Al netto dei tocchi di mano sospetti, ha la lucidità e la freddezza di calciare alla perfezione con il sinistro dopo 95 minuti di sportellate con Gila e Romagnoli. Gol pesantissimo.
Solet 5.5 – Prestazione da migliore in campo fino al 79’, poi la deviazione sfortunata e ingenua che porta al vantaggio biancoceleste. Davis lo salva nel finale.
Vecino 6.5 – L’esperienza paga nel centrocampo biancoceleste. Cataldi è troppo timido, Belahyane si limita a fare lavoro sporco e lui tira fuori la zampata (con l’aiuto della deviazione) del vantaggio.
Gila 5.5 – Distratto, leggero, disattento rispetto ai suoi standard e alle sue migliori partite in questa stagione.
IL TABELLINO
Udinese-Lazio 1-1
Udinese (3-5-2): Padelli 6.5; Kristensen 6, Kabasele 6 (dal 41’ st Buksa sv), Solet 5.5; Zanoli 6 (dal 41’ st Palma 6), Piotrowski 6, Karlstrom 5.5 (dal 41’ st Miller sv), Ekkelenkamp 6, Bertola 5.5 (dal 20’ st Kamara 6); Zaniolo 6.5, Davis 7. All. Runjaic. A disp. Sava, Nunziante, Lovric, Ehizibue, Camara, Zarraga, Gueye.
Lazio (4-3-3): Provedel 6; Marusic 6, Gila 5.5 (dal 43’ st Provstgaard sv), Romagnoli 6, Pellegrini 5.5 (dal 43’ st Lazzari sv); Belahyane 6, Cataldi 6.5, Vecino 6.5; Cancellieri 6.5 (dal 37’ st Isaksen sv), Noslin 6 (dal 28’ st Castellanos 6), Zaccagni 5.5. All. Sarri. A disp. Furlanetto, Mandas, Tavares, Patric, Farcomeni, Fernandes, Pedro.
Arbitro: Colombo.
Marcatori: 80’ aut Solet (U), 95’ Davis (U).
Ammoniti: Zaniolo (U), Kabasele (U), Karlstrom (U); Cataldi (L), Cancellieri (L), Pellegrini (L), Vecino (L).
Espulsi: -
LE STATISTICHE DI UDINESE-LAZIO
Dal 2013/14 (sua prima stagione in gol), Matías Vecino è uno dei due giocatori che ha segnato almeno una rete in ognuna delle ultime 13 stagioni in Serie A, insieme a Duván Zapata.
Quello di Keinan Davis (dopo 94 minuti e 53 secondi) è il gol più tardivo segnato dall’Udinese in Serie A da quello di Ignacio Pussetto il 6 febbraio 2022 (96 minuti e 28 secondi).
La Lazio ha pareggiato almeno 15 partite in un anno solare di Serie A per la prima volta dal 1991 (17).
La Lazio è la squadra che ha pareggiato più partite nell'anno solare 2025 nei Big-5 campionati europei: 15 su 37.
Keinan Davis è stato coinvolto in una marcatura per due presenze casalinghe di fila per la prima volta in Serie A.
Matías Vecino ha realizzato tre gol contro la l’Udinese in Serie A, contro nessun’altra squadra ha fatto meglio nel torneo (tre anche contro Roma e Lazio).
La Lazio ha pareggiato tre delle ultime quattro partite di Serie A (1V), tanti quanti nelle precedenti 14 gare nella massima serie (5V, 6P).
Quello di Keinan Davis (dopo 94 minuti e 53 secondi) è il gol più tardivo subito dalla Lazio in Serie A da quello di Tolgay Arslan il 2 dicembre 2021 (98 minuti e 19 secondi sempre contro l’Udinese).
Era dallo scorso ottobre (1-1 vs Cremonese) che l’Udinese non pareggiava in Serie A.
350ª presenza in Serie A per Alessio Romagnoli; dal suo esordio nella competizione (2012/13), è il secondo difensore, dopo Francesco Acerbi (398), a tagliare questo traguardo.
Daniele Padelli (40 anni e 63 giorni oggi) è il secondo giocatore dell’Udinese a giocare in Serie A con almeno 40 anni dopo Albano Bizzarri (26 presenze tra il 2017 e il 2018) nell’era dei tre punti a vittoria (1994/95).