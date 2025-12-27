Serie A, Udinese-Lazio 1-1: Davis beffa i biancocelesti al 95’

LA PARTITA

Pari e polemiche a Udine, la sfida tra Udinese e Lazio finisce 1-1. Il primo tempo è piuttosto bloccato: tanta fisicità ma ritmi bassi, con Noslin che prova a impegnare la difesa bianconera in un paio di occasioni. La prima frazione si chiude a reti bianche, ma in avvio di ripresa gli uomini di Runjaic prendono sempre più coraggio. Zaniolo è sempre molto attivo in avanti, e l’ingresso di Kamara aiuta. Nel miglior momento dei padroni di casa ecco che però arriva il vantaggio ospite: all’80’ Cancellieri apparecchia per il destro dalla distanza di Vecino, che trova la sfortunata ma decisiva deviazione di Solet che spiazza Padelli per l’1-0. Gli uomini di Sarri sembrano poter controllare il finale di partita, ma al 95’ arriva il clamoroso colpo di scena: Davis ha la lucidità di crearsi spazio dentro l’area e far partire un sinistro secco potente e preciso che vale il definitivo 1-1. Tante polemiche però da parte dei biancocelesti: doppio tocco di mano nell’azione che porta al pareggio, sia a inizio azione con Palma che successivamente con un tocco di mano dello stesso Davis dopo un tiro iniziale di Zaniolo. Colombo convalida dopo controllo Var, appena prima di fischiare tre volte. La Lazio sale a 24 punti, manca il sorpasso momentaneo al Bologna: tocca quota 22 l’Udinese.