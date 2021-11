Pedro in dubbio e Immobile out. Lotito punge la nazionale 

In casa Lazio ci hanno sperato fino all'ultimo prima di arrendersi: l’edema non è del tutto sparito e Immobile non può recuperare in tempo per la partita contro la Juventus. Gli ultimi esami non lasciano dubbi. In più, come se non bastasse, in allenamento si è fermato anche Pedro. Ha subito una contusione alla caviglia e, anche se non sembra una cosa grave, l'attaccante spagnolo è a forte rischio per la gara di sabato contro i bianconeri.