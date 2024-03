Panchina Lazio, i possibili sostituti di Sarri: Rocchi, Klose e Brocchi i favoriti

TRAGHETTATORE

Le dimissioni del tecnico biancoceleste hanno aperto a diversi scenari. Per chiudere la stagione Lotito pensa a una soluzione ponte

Sarri-Lazio, addio senza trofei

































































































La Lazio ha accettato le dimissioni di Maurizio Sarri e la dirigenza biancoceleste ha un vuoto da colmare in panchina almeno fino al termine della stagione tra Serie A e Coppa Italia. Diversi i nomi dei possibili sostituti, ma se per la prossima stagione la proprietà vuole riflettere con calma su come ricalibrare il progetto, per l'immediato una soluzione ponte sembra la più percorribile. Tommaso Rocchi, profilo stimato da Lotito, è attualmente allenatore dell'Under 14 e sembra favorito per la posizione da traghettatore. Poi c'è Miroslav Klose che accetterebbe pochi mesi di contratto, e Brocchi.

La soluzione interna che porterebbe alla promozione in prima squadra di Tommaso Rocchi, sulle orme di quanto accadde in passato con Simone Inzaghi, è sicuramente la più attuabile ed economica, ma quello dell'ex attaccante che in biancoceleste ha collezionato 105 reti tra il 2004 e il 2023 non è l'unico profilo valutato che accetterebbe di buon grado pochi mesi sulla panchina.

Miroslav Klose ha messo in standby la propria carriera da allenatore dopo un anno in Austria con l'Altach dopo aver lavorato al Bayern Monaco come vice. Quella del tedesco sarebbe una scelta anche "politica" come già sfruttata in stagione dalla Roma in attesa di progettare meglio il futuro, affidando il ruolo a un profilo in grado di unire tifosi e spogliatoi. Il tedesco accetterebbe pochi mesi di contratto.

Infine un altro ex giocatore della Lazio è finito nella lista dei candidati per i mesi finali di stagione: Christian Brocchi, fermo dopo l'esperienza con Milan e Monza.

I NOMI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Diverso il discorso per quanto riguarda la stagione 2024/25 anche in base al finale dell'attuale. Tanti i profili nell'orbita Lazio accostati, sondati o ipotizzati una volta capito che il futuro difficilmente avrebbe visto Maurizio Sarri alla guida tecnica anche la prossima estate.

Sergio Conceiçao del Porto è la figura apprezzata da tifosi e società che stimola maggiormente, ma nella rosa degli allenatori liberi resta Igor Tudor che è molto apprezzato dalla società.