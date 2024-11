Serie A, Monza-Lazio 0-1: decide Zaccagni, Baroni vola in classifica

LE STATISTICHE

- La Lazio (3502) ha raggiunto e superato i 3500 punti conquistati sul campo nella sua storia in Serie A.

- La Lazio ha vinto otto partite in questa Serie A, solo nel 2017/18 (nove) ha ottenuto più successi dopo le prime 12 gare nel torneo.

- Dalla stagione 2021/22, Mattia Zaccagni (26G+14A) è uno dei due giocatori italiani - insieme a Domenico Berardi - ad aver segnato più di 25 gol e servito più di 10 assist in Serie A.

- La Lazio ha vinto sei partite di fila in tutte le competizioni per la prima volta da gennaio 2020 (con Simone Inzaghi in panchina).

- La Lazio ha ottenuto 25 punti in questa Serie A (8V, 1N, 3P), era dal 2017/18 (28) che non faceva meglio dopo le prime 12 gare di un campionato nella massima serie.

- Il Monza ha subito tre sconfitte consecutive senza trovare la via della rete per la prima volta in Serie A.

- La Lazio ha vinto quattro partite di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e gennaio 2024

- Due dei quattro assist di Mattéo Guendouzi in Serie A sono stati per un gol di Mattia Zaccagni.

- Mattia Zaccagni ha trovato la via del gol per due gare di fila nella stessa stagione di Serie A per la prima volta da gennaio 2023.

- Il Monza non ha vinto nessuna delle ultime 11 partite casalinghe di Serie A (4N, 7P), già record negativo per i brianzoli nella competizione.

- La Lazio, insieme a Roma e Atalanta, è una delle tre squadre che il Monza ha incontrato più volte in Serie A senza mai registrare un successo nella massima serie (cinque).

- Dany Mota ha raggiunto il traguardo delle 150 presenze con il Monza tra tutte le competizioni.