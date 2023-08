Luis Alberto-Lazio, prove di pace: presente a Formello

CLIMA PIU' SERENO

Lo spagnolo pronto a scusarsi e a ricongiungersi con il resto della squadra prima dell'amichevole col Girona

Il sereno sta per tornare tra Luis Alberto e la Lazio. Dopo aver saltato l'allenamento del primo agosto ed essere stato escluso dalla trasferta di Birmingham per punizione, il numero 10 spagnolo si è presentato a Formello convinto di scusarsi per il proprio comportamento. Il malumore di Luis Alberto è dovuto al ritardo nel rinnovo contrattuale promesso con aumento, ma l'intenzione è quella di ricongiungersi al gruppo riconoscendo il proprio errore.

La presa di posizione dura non ha portato da nessuna parte e ha contribuito solamente ad alzare la tensione che traspira tra società e Sarri, ma proprio per questo Luis Alberto - capita la mancanza di rispetto verso il proprio allenatore e i compagni di squadra - ha deciso di fare un passo indietro portando le proprie scuse a Formello.

Scuse accolte dalla società e tutte le altre parti in causa con l'esito di un ritrovo in gruppo di Luis Alberto in tempo per prendere parte alla trasferta amichevole contro il Girona.