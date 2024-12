Ajax-Lazio, Lotito pronto a chiedere 1,5 milioni di risarcimento per i tifosi

Sembra solo all'inizio lo scontro tra la Lazio di Claudio Lotito e l'amministrazione cittadina di Amsterdam, dopo il divieto di trasferta imposto ai tifosi biancocelesti in occasione del match di Europa League contro l'Ajax, in programma giovedì. Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, il numero uno del club sarebbe pronto a inviare alla sindaca della capitale olandese una richiesta di risarcimento pari a 1,5 milioni di euro, come indennizzo verso i sostenitori che avevano programmato il viaggio.