Lotito: "Juve punto di riferimento, lo sciacallaggio non mi appartiene"

Claudio Lotito, presidente della Lazio, dice la sua in merito alla penalizzazione di 10 punti subita dalla Juventus per il caso plusvalenze: "Non sono abituato a commentare le sentenze. Quando tutti puntavano il dito contro la Juve, ho ricordato a quelle persone che il club bianconero è un punto di riferimento importante per il calcio italiano e internazionale, e grazie ai suoi investimenti ha consentito a tutti di poter annoverare squadre italiane nell'olimpo del calcio internazionale".