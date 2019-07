Lotito, 15 anni di Lazio: "Champions e scudetto? Non ci poniamo limiti"

18/07/2019

Lotito prla anche di mercato, dove Milinkovic è sicuramente il più appetito tra i giocatori della Lazio: "Abbiamo capito che non si possono obbligare le persone a svolgere il proprio ruolo in un ambiente in cui si sentono strette. Non è il caso di Sergej. Ha dimostrato affetto, responsabilità, serietà. Dipenderà dagli eventi e non dalla società. L'anno scorso ho respinto tutti gli assalti, quest'anno si potrebbe proporre un problema di rispetto se il giocatore dovesse prospettare una soluzione diversa. Potrei avere meno armi per respingere gli attacchi, alcune le ho spese l'anno scorso. Valuteremo con la massima comprensione la volontà del giocatore per un fatto obiettivo di correttezza dei rapporti".



Il sogno di ogni tifoso è lo scudetto: "Vincerlo? Se abbiamo messo un premio... Ma i traguardi si raggiungono, non si evocano. Dire che vogliamo vincerlo sarebbe improprio, legato a false aspettative, ma lavoriamo per crescere e raggiungere il massimo. Il divario sportivo non è così marcato come dicono i conti. Quello che è successo in Inghilterra con il Leicester può accadere in Italia".



Il presidente della Lazio non ha alcuna intenzione di mollare: "Spero di lasciare la società a mio figlio, vorrei dare continuità a un progetto. La Lazio ha realizzato un processo di risanamento mai riuscito e dopo la Juve abbiamo vinto più di tutti in Italia".