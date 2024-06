Lazio-Tudor, è finita: ufficiali le dimissioni del tecnico croato. I possibili sostituti

È durata meno di tre mesi l'avventura di Igor Tudor sulla panchina della Lazio. Annunciato il 18 marzo come successore di Maurizio Sarri, l'allenatore croato ha portato la squadra alla qualificazione in Europa League ma poi qualcosa si è rotto con i vertici del club. Negli ultimi giorni ci sono stati un paio di incontri che hanno rimarcato le differenze tra le parti su mercato e prospettive della rosa. Tudor, partito per le vacanze, ha deciso di fare un passo indietro e di dimettersi. L'ufficialità delle dimissioni, accettate dal club, è arrivata in serata. "La S.S. Lazio comunica che, in data odierna, Igor Tudor ha rassegnato le proprie dimissioni da responsabile della prima squadra - si legge nella nota della Lazio - La Società ringrazia il tecnico per il lavoro svolto, augurando le migliori fortune personali e professionali".