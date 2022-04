Lazio, tifosi sul piede di guerra contro il caro-biglietti: Olimpico semi-deserto

VERSO LAZIO-MILAN

Appena 19mila biglietti venduti, dei quali 10-11mila ai tifosi del Milan

Settimana complicata quella di Maurizio Sarri che sta facendo i salti mortali per preparare al meglio il big match di domenica sera contro il Milan. Ai problemi di campo, con i tanti influenzati e acciaccati, si aggiunge la dura protesta dei tifosi laziali contro il caro-biglietti. Appena 19mila i biglietti venduti, con Curva Nord e Tevere che si preannunciano semi-deserte. L'Olimpico sarà a forte tinte rossonere, visto che sono 10-11 mila i tifosi del Milan che si sono già garantiti l’ingresso. Settore ospiti (5765 posti nei Distinti e altri 3750 per mezza Curva Sud) già quasi esaurito, a cui si devono aggiungere altri sostenitori sparsi in Monte Mario e in Tevere Getty Images

Giovedì ennesima giornata a ranghi ridotti a Formello per Sarri in vista del big match contro il Milan, tanto che il tecnico ha dovuto aggregare 8 membri della squadra Primavera. Sono ancora 7 i calciatori che non si sono visti in campo oggi: Radu, Reina, Marusic, Milinkovic, Cataldi, Raul Moro e Strakosha. Questi ultimi 5 hanno lavorato in palestra e cresce l'ottimismo per un loro pieno recupero. La buona notizia è il ritorno di Luiz Felipe, che ha lavorato con la squadra.

Sarri dovrebbe recuperare anche Patric e Pedro. Il difensore sta cercando di recuperare dal problema alla coscia sinistra accusato con il Torino: gli accertamenti hanno scongiurato lo stiramento muscolare e nel pomeriggio ha effettuato una seduta a parte al “Fersini” insieme al connazionale Pedro, assente col Toro per un fastidio al polpaccio.

Nella partitella a ranghi misti, è stata provata una linea difensiva con Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj. A metà campo spazio a Basic con Leiva e Luis Alberto. Il tridente d’attacco con Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. In attesa di avere buone notizie da Milinkovic, Strakosha e Marusic.