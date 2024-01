Lazio, tifosi infuriati sui social. E Immobile si scusa con la Curva a Riad

SUPERCOPPA

Il capitano ha chiesto scusa con le mani raccolte, in segno di ringraziamento per il loro sostegno

La brutta sconfitta contro l'Inter non è piaciuta a Maurizio Sarri, ma nemmeno ai tifosi della Lazio che sui social hanno duramente attaccato la squadra per la pessima figura. "Una prestazione indecente", commenta un tifoso. Poi c'è chi ironizza sul fatto che la Lazio non sia mai scesa in campo: "A che ora giochiamo?". C'è anche chi incolpa la squadra di aver sottovalutato la competizione e chi, senza troppi peli sulla lingua, scrive "Siete vergognosi". Intanto Ciro Immobile, al triplice fischio, è andato sotto la curva dei tifosi laziali e ha chiesto scusa con le mani raccolte, in segno di ringraziamento per il loro sostegno.

Immobile, uno dei peggiori in campo a Riad, ha diviso il popolo social della Lazio per lo scambio di battute a fine match con il suo ex allenatore, Simone Inzaghi. Alcuni utenti, infatti, vedono solo uno scambio di parole tra due persone che hanno condiviso vittorie e sconfitte per anni, altri vedono scarsa professionalità da parte del bomber della Lazio.

