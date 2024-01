Supercoppa, le pagelle di Inter-Lazio: Dimarco tacco d'oro, Thuram gol e corsa. Disastro Pedro

LE PAGELLE DI INTER-LAZIO

Grande prestazione dei nerazzurri che dominano in lungo e in largo. Tra i biancocelesti non si salva quasi nessuno

Troppa Inter, tris show alla Lazio











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

INTER (3-5-2)

Sommer 6 - Serata di ordinaria amministrazione, visto che dalle sue parti non c'è traccia degli attaccanti laziali. Buon per lui che a Riad non ci siano le temperature rigide milanesi.

Pavard 6,5 - Attento in difesa, si fa apprezzare anche per un paio di iniziative in area laziale. Dopo l'infortunio, cresce gara dopo gara. Per la felicità di Inzaghi. Sfiora la gioia personale in pieno recupero.

Acerbi 7 - Alza un muro invalicabile per gli attaccanti della Lazio. Immobile non lo salta mai, ma proprio mai.

Bastoni 6,5 - In difesa nessun problema con un Felipe Anderson irriconoscibile, qualche bella progressione offensiva.

(Dal 21' st De Vrij 6 - Un quarto d'ora a fare da guardia al fortino).

Darmian 6 - Spinge con una certa continuità soprattutto nel primo tempo, dove spreca un paio di buone occasioni per il 2-0. Ripresa ordinanata e senza fronzoli.

Barella 7 - Suo il primo tiro in porta al 3', un destro impreciso. Poi due assist non sfruttati da Thuram. Ha sul piede il pallone del 2-0, ma calcia al volo da pochi passi colpendo in pieno tra la traversa.

(Dal 21' st Frattesi 6,5 - In contropiede cala il tris dopo un assist al bacio di Mkhitaryan).

Calhanoglu 7 - Implacabile come sempre dal dischetto per il gol del 2-0 che in pratica chiude il discorso semifinale. Dirige il traffico in mezzo al campo con la consueta saggezza.

(Dal 36' st Asllani 6 - Impegna Provedel da fuori area proprio al 90').

Mkhitaryan 7 - Meno appariscente rispetto ad altre occasioni, ma anche un grande lavoro oscuro. Regala a Frattesi l'assist del 3-0.

Dimarco 7,5 - Suo il tacco per il gol di Thuram che disinnesca tutta la difesa della Lazio. Poi regala un altro assist a Barella che colpisce in pieno la traversa. Sulla fascia sinistra è un motorino inesauribile.

Thuram 7 - Dopo 4' ha una ghiotta occasione dentro l'area, ma spreca l'assist di Barella calciando alto. Al 9' Gila gli nega il gol dopo un colpo di testa in tuffo. Scarta senza problemi il regalo di tacco di Dimarco a pochi passi da Provedel. Sempre nel vivo dell'azione, aiuta la squadra e la fa sempre salire con i tempi giusti.

Dal 29' st Sanchez 5,5 - Nessuno spunto degno di nota).

Lautaro Martinez 7 - Ci prova in ogni modo, ma stasera non trova la via del gol che è già una notizia, Il primo squillo al 33', un destro da fuori che impegna Provedel. Si procura il rigore del 2-0, poi è sfortunato quando prende in pieno la traversa. Poco dopo un collo pieno sul primo palo dal limite a lato per centimetri.

(Dal 29' st Arnautovic 5,5 - Vedasi Sanchez, un quarto d'ora abbondante senza squilli).

All.: Inzaghi 8 - Questa Inter gioca a memoria e benissimo. Domina in lungo e in largo e i meriti dell'allenatore sono sotto gli occhi di tutti. Finale di Supercoppa strameritata.

LAZIO (4-3-3)

Provedel 6,5 - Attento sulla botta di Lautaro, che salva in due tempi ed evita il tap-in vincente di Thuram. Nella ripresa non si fa sorprendere da una punizione di Dimarco e al 90' dice no ad Asllani. Incolpevole sui gol.

Lazzari 5 - Spinge pochissimo e senza troppa precisione, mentre Dimarco fa il bello e il cattivo tempo sulla sua fascia.

(Dal 38' st Hysaj sv).

Gila 6 - Lotta con grande cuore ed è l'ultimo ad arrendersi. Il suo intervento su Thuram a inizio match vale quasi come un gol.

Romagnoli 6 - Con Gila prova a tenere in piedi una squadra che fa acqua da tutte le parti.Nel finale del primo tempo salva nei pressi della linea di porta sulla conclusione di Thuram.

Marusic 5,5 - Nel match di campionato un suo pasticcio aveva dato il la alla goleada dell'Inter. Stasera va meglio, ma soffre le continue sovrapposizioni dei vari Barella, Darmian e Pavard.

(Dal 21' st Pellegrini 5,5 - Entra a gara ormai compromessa e spinge poco).

Guendouzi 5 - La Lazio nel primo tempo è in completa balia dell'Inter e la colpa è anche dei centrocampisti che non trovano mai le giuste misure. Nessuna iniziativa e nessun inserimento.

(Dal 5' st Luis Alberto 5,5 - Se nemmeno il Mago riesce ad accendere la luce, allora per la Lazio sono guai seri).

Rovella 5 - Avrebbe il compito di far girare la squadra, ma proprio non è serata. L'Inter è strabordante a centrocampo e l'ex Juve non fa una bella figura.

(Dal 5' st Cataldi 5 - Fa la stessa fine di Rovella, stritolato dai centrocampisti interisti).

Vecino 5 - Preferito a Luis Alberto per dare maggiore fisicità alla squadra, ma il centrocampista uruguaiano non ne imbrocca una.

Felipe Anderson 5 - Il primo squillo della Lazio è un suo diagonale abbondantemente a lato dopo 22'. Gli arrivano pochissimi palloni, nessuna accelerazione delle sue.

Immobile 5 - Ci si accorge che è in campo solo nel finale, quando gli viene giustamente annullato un gol per un fallo di mano. Annaspa tutta la gara anche perché la condizione non è ottimale.

Pedro 4,5 - L'infortunio nel riscaldamento di Zaccagni gli regala un maglia da titolare. Grossa ingenuità a inizio ripresa quando sgambetta in area Lautaro. Rigore che spezza le gambe ai suoi. In attacco nessuno spunto degno di nota.

(Dal 21' st Isaksen 5,5 - Un paio di accelerazioni e stop).

All.: Sarri 5 - Va bene la forza dell'Inter, ma la sua Lazio è proprio spenta e brutta. E pensare che veniva da 5 vittorie di fila. Serata davvero no.

Vedi anche supercoppa italiana Supercoppa, Inter-Lazio 3-0: nerazzurri in finale col Napoli