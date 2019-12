Lazio, Tare: "Un mese e mezzo fa eravamo brocchi ora si parla di scudetto"

LAZIO

La striscia di risultati consecutivi positivi ha portato la Lazio a soli tre punti da Inter e Juventus facendo entrare di fatto i biancocelesti nella corsa scudetto. "E pensare che sino ad un mese e mezzo fa eravamo dei brocchi e dovevamo andare tutti a casa. La rimonta di Cagliari conferma che viviamo in una città dove basta poco per passare dalle stelle alle stalle" le parole di Igli Tare che alla festa di Natale del club si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Lazio, che entusiasmo alla festa di Natale ufficio-stampa

ufficio-stampa La vittoria di Cagliari e la vetta lontana solo tre punti hanno scatenato l'entusiasmo nell'ambiente della Lazio. In occasione della cena biancoceleste di Natale, circa 400 persone si sono presentate fuori dall'ingresso di Spazio Novecento per accogliere i propri beniamini. Applausi e cori un po' per tutti e una richiesta a Simone Inzaghi a pochi giorni dalla sfida di Supercoppa italiana contro la Juve: "Mister riportaci la coppa".





Il ds albanese, a margine dell'evento, ha parlato così del momento biancoceleste: "Va goduto col giusto entusiasmo che stiamo vivendo in questo periodo, un momento bello e magica: va salvaguardato ma anche capito che la strada è lunga". Tare non allontana il discorso scudetto ma con i dovuti paletti: "Mi piace essere entusiasta e dire che non bisogna avere paura di lottare per vincere il campionato ma dobbiamo essere altrettanto cauti, le altre squadre sono costruite in modo diverso e dobbiamo restare con i piedi per terra".

C'è comunque un rimpianto: "L'eliminazione dall'Europa League, siamo usciti per colpe nostre più che altro". Il gruppo è comunque sano: "Non nasce oggi, lo costruiamo da tempo. Col Cagliari si è anche visto quello spirito che mancava un po'. Ora sfidiamo la Juventus in Supercoppa Italiana: ce la giochiamo".