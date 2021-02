Lazio, Tare assalito da un pitbull: nell'aggressione ucciso uno dei suoi cani

MOMENTI DI PAURA

Momenti di paura per Igli Tare. Mercoledì il ds della Lazio è stato infatti aggredito da un pitbull mentre stava portando a passeggio i suoi cani. Tutto è successo all'Olgiata, vicino alla residenza dell'albanese. Dopo aver scavalcato una recinzione, l'animale ha attaccato i cani di Tare, uccidendone uno e ferendone un altro. Nel tentativo di respingere l'assalto, nella colluttazione col pitbull è rimasto ferito anche il ds biancoceleste.

Un terribile episodio che ha profondamente turbato non solo il dirigente della Lazio, ma anche tutta la sua famiglia per aver perso uno dei loro amati cani in una maniera così feroce e drammatica. "Riposa in pace piccola, mi manchi tanto. Ti terrò sempre nel mio cuore", ha scritto su Instagram il figlio Etienne, giovane attaccante della Primavera della Lazio salutando con un video la barboncina uccisa dal pitbull.